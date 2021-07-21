隨著網紅經濟在全球開枝散葉，YouTube官方表示有81%消費者會因創作者內容，而影響消費決策，許多KOL、KOC儼然成為網紅經濟不可或缺的創作者。據人力銀行統計，在台灣20歲至30歲的青年有超過半數想以網紅作為職業，除了工作時間及地點彈性、工作內容有趣外，隨著科技的進步，可以以更便宜的價格獲得更好的設備、更快的網路及更多的社群媒體，使得進入門檻降低，人人都能是名創作者。

因應這樣的趨勢潮流，台灣新媒體發展協會與醒吾科技大學，以及達摩媒體股份有限公司、Influenxio圈圈科技有限公司，攜手主辦「2021 TY STAR網紅培訓營」，希望在暑假期間讓學生參與網紅培訓，透過實戰演練課程、知名網紅教學，讓學習事半功倍。本次網紅培訓營邀請到在Instagram擁有40萬粉絲的浪花創辦人兼知名KOL陳愛琳、台灣當紅時尚部落客陳欣欣、擁有30萬粉絲的百變女神王小凡、擁有12萬訂閱的魔術師阿夾、17LIVE超人氣直播主糖糖、蝦皮官方合作直播主持人築軒，強大陣容直接傳授吸粉大法；同時中天網紅主播張若妤及中天新聞型男主播簡至豪、達摩媒體行銷業務經理許以彤及薑浩如、圈圈科技行銷總監唐兆瑩、圈圈科技社群經理郭思妤，利用商品實作練習上線，讓你一機在手就都可以成為網紅，火速進入網紅的異想世界。

2021 TY STAR網紅培訓營大師陣容。(圖/台灣新媒體發展協會提供)

現今台灣粉絲人數在1萬以下的網紅有三萬人，且預計年底總人數會達六萬人，在這樣競爭激烈的環境下，能夠創造個人魅力、優質內容的網紅，往往會成為佼佼者，並靠著高互動率產生的流量紅利脫穎而出。在如此競爭激烈的環境下，運用正確的方式才能有效打造網路聲量。

本次營隊活動共兩梯次，將在8月10日(二)至8月12日(四)，以及8月17日(二)至8月19日(四)舉行，除了可以獲得專業網紅行銷公司指導、知名網紅分享、貼進市場實務教學、實際案例演練等階段外，更可以結交志同道合的朋友，拓展視野及人脈，替未來打下堅實基礎。凡是熱愛生活、對喜歡分享體驗有興趣者，皆可報名參加，名額有限，額滿為止。