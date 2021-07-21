南投一位經常路跑的40歲民眾，最近總覺得膝蓋內側疼痛，擔心是不退化性關節炎提早找上門，到南投醫院就診後才知道是鵝掌肌腱炎；醫師表示膝蓋關節，是由骨頭、韌帶、肌腱等串連而成，鵝掌肌腱炎，只是膝關節疼痛的原因之一，一定要到醫院詳細檢查，才能對症下藥。

部立南投醫院復健科物理治療師蘇煜華指出，鵝掌肌腱炎（Pes anserinus tendinitis）是內側膝關節疼痛的原因之一，鵝掌肌不是一條單一的肌肉，它是由3條肌肉的遠端肌腱所構成，分別為縫匠肌、股薄肌和半腱肌。此三者的遠端肌腱最後會共同匯集，附著在脛骨平台內下側。

蘇煜華進一步解釋，當膝關節彎屈次數過多，加上小腿向內旋轉次數過多，這兩種因素將會導致鵝足肌腱過度使用，促使鵝掌肌腱下的滑囊發炎，好發於路跑選手以及自行車車友。

蘇煜華指出，內側膝痛是最主要的臨床症狀，特別是當久坐或久蹲後，當要站起來時，瞬間發生疼痛，等站起來，走一段時間後疼痛感就會減緩或者消失，有時甚至有軟腳之感。而膝蓋內側局部腫脹，也會造成膝關節活動角度受限，尤其上下樓梯更容易引起疼痛，有部分病人，甚至在晚上睡覺，平躺膝蓋伸直的時候也會痛。

醫師會建議患者在急性發炎期（局部有紅腫熱痛）可冰敷及適時休息，可能會開立口服非類固醇鎮痛消炎藥，並安排超音波，雷射，TENS等物理治療，並視患者狀況局部類固醇注射、增生注射療法，當上述治療效果有限時，則可考慮震波治療或者高濃度血小板注射治療。