長榮今天恢復正常交易，出關首日股價走勢震盪，盤中震幅高達17.9%。截至12時左右，貨櫃三雄成交共計逾109萬張。

台股加權指數開高走低，其中，航運族群資金占比高達46%，跌幅超過6%。長榮股東會今天登場，也在今天恢復正常交易，股價開高走低，早盤高點攻上183.5元，上漲14元，然而在約9時43分左右翻黑，低點下探至跌停價153元，盤中震幅高達17.9%，截至12時左右，交易量來到52.6萬張，為上市第一。

萬海高點至277元，低點至236元，震幅達15.74%，成交14.1萬張；陽明震幅為15.54%，高點至180元，盤中觸及跌停價153.5元，成交量42.9萬張，為上市第2；貨櫃三雄午盤成交量超過109萬張。

超級航運週暫告一段落，貨櫃三雄對今年下半年展望樂觀，目前塞港問題嚴峻，船舶、貨櫃周轉率下降，隨遠洋線旺季報到，認為貨櫃、船期回歸常態仍需一段時間，且各航線運價有望維持高檔。（編輯：趙蔚蘭）1100721