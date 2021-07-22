Alphabet公司旗下影音平台YouTube今天推出新功能「超級感謝」（Super Thanks），讓影片創作者有新方法從粉絲那裡賺到錢，進而吸引更多人動腦創作。

路透社報導，在短影音應用程式TikTok、照片分享平台Instagram爭相投資吸引民眾拍攝熱門影片之下，「超級感謝」是讓YouTuber從閱聽眾身上賺錢的第4種方式。

YouTube透過聲明表示，粉絲可以掏錢購買「超級感謝」來支持他們喜愛的YouTube頻道，價位共4種，從2美元（約新台幣57元）到50美元（約新台幣1415元）不等。

在影片頁面購買「超級感謝」後，會在留言區留下特別醒目的訊息，讓創作者回應粉絲的「打賞」。

目前這個新功能開放給全球68國的數千名創作者使用，日後將擴大給符合資格、YouTube其他合作夥伴的創作者。

粉絲原本可以透過「頻道會員」、「超級留言」（Super Chats）和「超級貼圖」（Super Stickers）的方式，支援他們喜愛的頻道，如今又多了一個「超級感謝」選項。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100721