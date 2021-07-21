河南鄭州遭遇極端強降雨致災，這場暴雨也影響當地工廠的經營活動。據第一財經報導，20日晚間富士康曾表示鄭州廠區營運正常，而至21日上午，富士康方面表示，針對鄭州水情，集團已於第一時間啟動應對機制，以保護同事為首要原則，持續做好員工照護以及安全生產。目前鄭州園區內人員安全，集團將視暴雨變化調整營運。

據了解，鄭州富士康在當地擁有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。同時鄭州廠區也是富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線、約35萬名工人，全球約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。

此前有消息指出，富士康接到了6.7英寸iPhone 13 Pro Max、6.1英寸iPhone 13以及iPhone 13 Pro的手機訂單。

同時據《21世紀經濟報導》也指出，據了解目前鄭州富士康廠區正在為蘋果新品iPhone量產做準備。近期負責生產iPhone的iDPBG鄭州廠區宣佈，調高內部推薦合夥人獎金至7000元（人民幣，下同）。

鄭州富士康廠區的一名工人上午透露，目前所處廠區依然在正常上班狀態。但從多個社交平台發佈也可看到，富士康昨日多個廠區也出現積水現象。

同時工業富聯21日也宣佈，將代表富士康集團，宣佈捐款1億元，用於河南當地的救災工作和災後重建。