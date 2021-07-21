經濟受疫情影響甚鉅，高雄市政府推出「高雄好家載」外送平台，由小黃接單送餐，平台上架費用及車資由市府補助；市府明（22）日起再加碼「時時送」，於每小時抽出100組199元互助碼，且指定店家滿額199元免運，今（21）日起即可至高雄市政府LINE官方帳號登錄，盼能持續協助業者轉型，化危機為轉機。

高雄市政府推出「高雄好家載」外送平台，由小黃接單送餐，平台上架費用及車資由市府補助。(高雄市政府提供)

防疫不鬆懈，市府為讓市民安心在家防疫，好家載平台不僅推出指定店家滿額199元免運費，高雄市民今起更可至高雄市政府LINE官方帳號（ https://bit.ly/3yBtdXq ） 登錄個人資料後，於7月22日起至8月10日止連續20天，每日上午9時至下午6時，都有機會抽中199元的「防疫互助碼」，每小時抽出100名幸運得主，每天共1000名，期間共20000個得獎機會。

高雄市政府推出「高雄好家載」外送平台，由小黃接單送餐，平台上架費用及車資由市府補助。(高雄市政府提供)

獲獎者將收到高雄市政府LINE官方帳號所傳送的由英數字所組成的「防疫互助碼」，可於指定時間指定店家完成199滿額訂單時輸入；而199元的防疫互助碼儲值金，將於訂購隔日起5個工作天後，自動存入個人LINE Pay Money帳戶。

高雄市政府推出「高雄好家載」外送平台，由小黃接單送餐，平台上架費用及車資由市府補助。(高雄市政府提供)

高市府呼籲市民手刀拿起手機，打開「高雄市政府LINE官方帳號」進行資料登錄，越早登錄機會越大！登錄操作步驟如下：

1.首先加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友。

2.在對話框點擊置底圖文選單「高雄好家載時時送」。

3.點選所在地區、個人資料並填寫身分證字號。

4.完成後送出即可參加活動。

每個LINE帳號只需登錄1次，登錄完成後，即可在活動期間內每個小時自動參加「199元防疫互助碼」時時送，每人最多一次得獎機會，不過沒得獎也不要氣餒，系統將自動將您加入下一期的抽獎名單內，因此在活動結束為止都有中獎的機會。

至於「高雄好家載」199元免運活動，則於7月22日上午10時開始，至8月15日晚上23時59分為止，只要打開LINE通訊軟體後，點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可看見「高雄好家載」，打開LINE通訊軟體後，點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可看見「高雄好家載」， 點擊「時時送199元合作店家」活動專區後再選擇餐飲店家 ，訂購後再利用LINE Pay或LINE Pay Money等支付方式進行付款，即可等待享用小黃司機專送到府的美味餐點。

「高雄好家載」防疫互助經濟平台結合餐飲及計程車業者，整合LINE熱點以及點餐平台業者，由市府補助計程車（1.5公里）車資，及餐飲業者平台上架費用，餐飲店家、量販店、市場、夜市、農漁會都在外送名單之列。高雄市民在家嚐遍美食，更可同時幫助餐飲、攤商與計程車業者度過疫情難關。