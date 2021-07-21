疫情衝擊勞動市場，尤其對於剛畢業等待服役的役男，受疫情影響入伍時間延後，導致找正職工作不易，甚至必須吃老本，卻不符合政府紓困項目，有大學畢業生跳出來喊話，希望政府能夠正視畢業生求職不易問題，並適度給予紓困。民眾黨立委邱臣遠表示，相關部會應該針對畢業後等待入伍的役男研擬配套計畫，解決待役青年的求職問題。

根據主計處統計，今天5月的失業人數高達 48.9 萬人，足足比3級警戒前的 4 月多了12％，若加上7月畢業季，保守估計有約 28 萬名新鮮人將投入職場，疫情當下，新鮮人求職不易，恐使下半年失業率再往上提升。

邱臣遠表示，根據 Yes123 求職網公布最新數字，目前近7成（68.3％）的應屆畢業生面試未錄取的原因與疫情衝擊有關；有高達 94％的應屆畢業生患有求職恐慌症；新鮮人的「預估待業期」高達96天，創近8年新長之待業期。

台灣大學政治學系蘇姓畢業生表示，與其說年輕人找不到工作，更精確地說應是無法做自己喜歡的工作，因此政府紓困格外重要，卻因身分不符資格，導致失業的年輕人卻領不到紓困。

淡江大學電機系陳姓畢業生說，畢業後要花很長時間等兵役，受到疫情影響，很難找到短期的零時工，所以政府紓困對年輕人來說很重要，希望政府紓困也能將尚未退役的社會新鮮人納入。

邱臣遠表示，多數男性畢業後會選擇先入伍服役，但疫情期間，役男入伍的時間難以確定，且企業主多不太願意僱用尚未服役的男性作為全職員工，對於正在求職的男性來說尤其困擾，呼籲相關部會能研擬相關計畫，協助待役青年解決求職問題。

另外，勞動部今年4月花費約990萬元建置「Youth 職涯就業諮詢平台」，結果啟用至今僅有519 人次使用平台完成預約，相比總計28萬的畢業新鮮人「比例僅0.001」，要求勞動部即時做出檢討。此外，「青年就業獎勵計畫」原訂期限只到9月30日，邱臣遠呼籲將計畫延長辦理，以滿足畢業新鮮人需求。