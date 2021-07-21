隨著Delta變種病毒快速傳播，美國的新冠疫情持續拉警報，白宮官員和眾議院議長佩洛西辦公室職員傳出確診，衛生當局並警告Delta變種病毒已經占所有已定序確診病例的83%。

美國疾病管控與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）周二在參議院接受質詢時表示，最早在印度發現的Delta變種病毒現在約占美國所有已定序新冠病例的83%，較7月3日該周的50%大幅攀升。

瓦倫斯基表示，美國將近三分之二的郡，其居民接種率不到40%，讓高傳染性Delta變種病毒得以出現並迅速傳播。

Delta變種病毒確診數激增也導致死亡人數升高。瓦倫斯基表示，過去一周以來新冠染疫死亡人數增加近48%，平均每日達到239人。

根據約翰霍普金斯大學彙整的數據，到目前為止，美國已有超過3410 萬人感染新冠病毒，染疫死亡人數超過60萬9,000人。

而儘管美國政府核心已經完成疫苖接種，但媒體報導新冠病毒再度攻進了白宮和國會。消息人士透露，一名白宮官員和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的一名職員已經確診。

根據Axios新聞網站報導，這兩人都已經完成疫苗接種，且上周都出席了同一場活動。報導指出，這兩名人士周一的新冠病毒檢測結果呈現陽性。

NBC新聞則報導，染疫的白宮官員症狀輕微。 一位白宮官員表示:「我們知道會有突破性感染的情況，但正如這個例子，接種過疫苗的人通常病症輕微」。該官員並表示，這再次提醒我們，新冠疫苗對預防重症或住院的有效性。

拜登政府表示，這名確診的白宮官員未曾與其他官員和職員接觸。

佩洛西的一名職員上周與德州議會成員開會後檢測呈陽性，但自該場會議後，該職員都未曾與佩洛西有過接觸。當被問及國會是否重啟口罩令時，佩洛西表示，這交由國會大廈的醫生決定。

現年81歲的佩洛西和78歲的拜登總統都已經完成疫苖接種。