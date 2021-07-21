法商上維行動股份有限公司在台註冊「SOMFY」商標販售電器產品，卻發現另有電器業者註冊「simFY」商標，恐造成混淆，遂提行政訴訟，請求智慧財產局撤銷「simFY」的註冊。一審認為2者商標主打的服務不同，不致造成混淆，但最高行政法院一審只是「推論」，判決理由不備，發回更審。

上維行動2016年間註冊「SOMFY」、「sOmfy」等商標，隔年發現智財局准予另名蔡姓業者註冊「simFY」商標，認為可能使消費者混淆誤認，提起異議，智財局2019年1月作出異議不成立處分，上維行動不服，提起行政訴訟救濟。

一審智慧財產法院根據註冊公告，認為2者商標指定使用商品雖都包括電器用品，但「simFY」主要提供網路購物、電器零售批發等服務，購買者多為一般民眾；「SOMFY」、「sOmfy」則著重在電器用品「智能控制能力」設備，而非電器用品本身，購買者多為特殊專業人士或廠商，因此不致造成混淆，判上維行動敗訴。

上維行動提起上訴，二審最高行政法院則認為，判斷商標有無混淆之虞，應參酌「商標識別性的強弱」、「商標近似程度」、「商品或服務的類似程度」、「先權利人多角化經營的情形」、「實際混淆的情事」、「消費者對各商標熟悉的程度」、「商標申請人是否善意」、「其他混淆因素」等。

最高行指出，一審推論電器網購與零售批發，與電器智能控制並無關聯，且消費族群不同，卻未依相關事項或實際情況審究，已有判決理由不備的違法，故認定上訴有理由，判原判決廢棄，發回更審。