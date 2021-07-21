高端疫苗19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），引發各界關注。國民黨立委李貴敏建議，列在優先施打順序第二類的高官們，不該跟一般百姓搶疫苗，既然綠營政治人是跟高官們這麼支持國產疫苗，就應該「把手臂捐出來」，第二劑施打國產疫苗驗證給大家看，讓大家相信國產疫苗是真的很好。

李貴敏20日在臉書發文表示，國產疫苗高端疫苗通過食藥署緊急授權，引發不少爭議，她倒是建議，列在第二類的行政官員們別再跟一般百姓搶疫苗了，如果官員這麼支持國產疫苗，就應該選擇第二劑施打國產疫苗，而不是去預約莫德納；也可以讓民眾知道高端是真的很好，這麼沒有問題，所以官員才敢打。但如果官員自己都不敢打，然後又叫老百姓去打，這樣可就不公平了。

李貴敏指出，其實包括官員或綠營政治人物都可以去打國產疫苗，也應該去打，把手臂捐出來，驗證給全民看，國產疫苗的確是很好。特別現在疫苗施打率很低，還有很多年輕朋友都還沒有機會打到疫苗，眼看9月要開學了，容易造成群聚風險。台灣又少子化，年輕人非常重要，官員又何必去跟年輕人搶呢？應該把機會留給年輕朋友們，官員就去打通過EUA的國產疫苗。

針對國產疫苗議題，李貴敏強調，她一向支持國內生技產業的發展，但國內經濟、產業發展真不能拿百姓的健康與安全來開玩笑，更不能把成本轉嫁到百姓身上，或讓百姓承擔不必要的風險。