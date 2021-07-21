日本桌球天后福原愛，本月9號與江宏傑發出離婚聲明，宣布這段5年的跨國婚姻畫下句點，未來將共同監護兩個小孩，如今有消息指出，江宏傑已在拋售位於高雄的千萬豪宅，並且已經搬回新竹老家居住。

根據《三立新聞》報導，江宏傑日前在限動分享YouTube頻道《蘇芮德在搞什麼?》的新片「幸福餐車送你家」，影片中只見姚元浩表示要送餐點到新竹給江宏傑，間接透露出他已經搬回新竹老家，至於過去與福原愛共同持有要價3900萬的百坪豪宅，有網友透露看到已在賣屋網站上出售，似乎有意火速脫手昔日愛巢，與過去徹底切割乾淨。

對此，江宏傑所屬華研國際僅透露他離婚前就已住在新竹，因此沒有所謂搬回新竹老家居住的說法，對於高雄千萬豪宅的現況，則是低調不願多做回應，至於福原愛被日媒報導售出新婚時以日幣1億元購入的兩層樓住宅後，又砸下近3億日圓買下新豪宅，引發揣測想藉此斷開外界對不倫戀的聯想。

福原愛雖因出軌及離婚導致形象跌至谷底，不過根據《東京體育》報導，因為過去對桌球比賽分析相當透徹，加上擁有獨到見解，因此確定出任東京奧運球評，至於因疫情停工在家帶小孩的江宏傑，所屬華研國際表示日前已開工，進行新工作拍攝，至於詳細工作內容不便透露，並表示：「一直都有邀約，但會討論適合的工作承接。」