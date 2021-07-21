夏天本是國人出遊旅遊旺季，今年受新冠肺炎本土疫情衝擊，許多景點關閉、餐廳也禁止內用，都降低國人出遊意願，根據訂房網站調查顯示，對於今年的夏日旅遊，即使解封，許多人選擇不報復性出遊，只期待能出門透氣1、2天，而將近7成的民眾最期待餐飲解封，來趟美食之旅。

調查發現，千禧世代旅人在疫情影響下，當前對嚮往的夏日旅程抱持「先求有，不求多」的態度，防疫觀念佳的台灣旅客，即使在接下來的夏日有望解封，卻也不打算報復性出遊，約有42％的旅客表示，今夏只想出門透氣1到2天就滿足。

69％％的旅客則指出，完美夏日旅程中絕對不能錯過品嘗美食，體現出台灣人對美食的熱愛。46％的旅客認為，飯店獨到的度假感也是完美夏日旅程之必備，會盡情享受飯店提供的各式服務與設施直到最後一刻。

炎熱的夏季讓旅人迫不及待想跳入飯店露天泳池、去一望無際的海灘戲水，也許是歷經過短暫的分離，調查指出66％民眾期待能藉旅程無負擔地享受與親友相處的時間；也有63％的人想在夏日旅程中自在放鬆，享受曬太陽幸福感。而歷經生活與工作緊密相扣的緊張感，有52％旅客希望能用夏日的度假，犒賞自己的辛勤。