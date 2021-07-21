本次東京奧運除了正規的五對五籃球賽之外，還有三對三籃球這個項目，三對三籃球是從街頭籃球發發展而來，2020年東京奧運三對三籃球正式成為比賽項目。三對三籃球賽是在五人制籃球的半場進行，只有一個籃框。上場比賽的隊伍，由四名球員組成，其中三位球員上場比賽。

而他們在五人制籃球的三分線，在三對三籃球的比賽中是二分線，在線外投籃命中後得2分，線內投籃命中得1分。比賽時間總共為10分鐘，終場得分最高者獲勝，而在正規時間中，如一方先得21分者同樣獲勝。若雙方在正規時間內比分相同，則進入延長賽，延長賽中先獲得2分隊伍獲勝。

這次中華代表隊從資格賽拚起，由錢薇娟教練率領出征，球員包含劉希曄、魏于淳與林仙芳，首站是奧地利，不過因為這次中華隊只有三個人出賽，遇到體力不足時無法替換球員，在比賽中吃了大虧，在奧地利三場全敗，無緣搶下東京奧運門票，不過她們的拚戰精神仍受到球迷們讚賞。