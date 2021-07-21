烏干達東奧代表團一名舉重選手從集訓地大阪的飯店失蹤4天後，昨天自行現身三重縣警察署，他向警方哭訴想申請難民；但烏干達駐日大使館表示，最快今天就會把他送回國。

烏干達東京奧運代表團在日本大阪泉佐野市進行集訓時，其中一名20歲男性舉重選手Julius Ssekitoleko 從7月16日起不見蹤影，只在下榻飯店留下紙條，寫道「生活太苦不想回國，想留在日本工作」。

日本MBS電視台報導，這名選手失聯4天後，昨天下午3時許自行現身三重縣四日市市內的警察署，面對警詢時沮喪落淚。

警方昨天晚間將他送往烏干達大使館所在地的東京澀谷區的警署。警方表示，這名選手不會被視為非法居留，正討論要將他送往烏干達大使館或奧運代表團。

日本放送協會（NHK）報導，這名選手向警方說，他希望能夠申請難民。

不過烏干達大使館今天表示，現在正與日本相關單位討論中，最快今天就會將他送回國。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100721