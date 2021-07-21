美律(2439)今(21)日舉辦股東會，由董事長廖祿立擔任主席，美律下半年隨著智慧型手機進入旺季將到動揚聲器出貨外，新切入的系統級封裝和影音會議系統也會陸續加入貢獻，惟產能供給狀況仍為營運回溫幅度重要關鍵，另外，今日股東會也通過每股配發現金股利5.16元，並完成一席獨立董事補選。

美律109年合併營業收入344億4481萬元、年減少5.37%，全年合併稅前淨利為17億270萬元，年減少47.55%，主要原因為營業收入及其他利益減少，每股獲利為6.39元。

展望今年，美律認為，後疫情時代全球經濟復甦仍有諸多不確定性，面對嚴峻的 疫情環境及快速變化的市場挑戰，美律將持續透過集團組織整合優化、發展精實生產、精進成本結構、開發多元產品等各面向體質的調整優化，以提升資源效益，增進整體營運績效及市場競爭力。

美律今年也將持續拓展新市場、新客戶，以創造差異性價值，以建立長期優勢，美律在下半年新產品將會有進展，切入的系統級封裝和影音會議系統，第一款系統級封裝產品預計8月初貨，影音會議預估在今年就會對營收產生貢獻。

下半年進入產業旺季，美律將會有新品推出，加上智慧型手機堆出新品帶動下，揚聲器出貨將成長，為營運增添動能，整體來說，美律2021年整體營運的重要關鍵依舊要關注缺料問題。

因應高度變動的時代，美律也將加速投入全方位數位轉型，導入流程機器人、數位化供應鏈管理機制、打造與時俱進的智能製造競爭力，並透過數位優化增強客戶關係維護，以發展數位營運管理模式，進而提升整體營運效能。

美律今股東會也通過每股配發現金股利5.16元，另外，獨立董事柯俊輝因個人因素辭任，美律今補選一名獨立董事，由易昌運擔任。