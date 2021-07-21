新北市政府20日起為國小教職員工接種疫苗，新北市教育產業工會理事長李曼麗指出，國、高中教師8月份就必須回校備課，台南市政府19日宣布國、高中教職員25日後接續施打，新北學校數最多，為何國、高中教師遲遲沒有下落？新北教育局回應，疫苗接種由中央統一規定，造冊均已報送中央，待名冊核定後接種。

李曼麗指出，全台各縣市自19日起，陸續安排國小教師接種疫苗，國中、高中教師的接種疫苗，各縣市不統一，同樣都是老師，為什麼國小老師先接種疫苗？國高中老師8月份就必須回校備課，然而，國小教師開學才須到校，工會不解為何國小教師先行施打。

李曼麗表示，新北市政府沒透露，新北市「國高中職教職員工」什麼時候施打疫苗，工會呼籲，新北市政府應盡快為國高中教職員工安排接種疫苗，讓教職員工盡速開打，使人體內有足夠時間產生抗體免疫，才來得及國高中老師8月回校備課時間。

「請侯市長別老神在在了！」李曼麗說，從中央到地方，政府安排的接種順序，全部亂了套，台南市將於7月25日要對國高中教職員接種疫苗，新北市學校教職員工是全國人數最多的縣市，更應該快速處理教師的疫苗施打，為何新北市長不想辦法調度？

新北教育局表示，中央流行疫情指揮中心（CDC)日前宣布全國高中職以下教職員列入第7類疫苗接種對象，相關疫苗造冊配送等作業期程均由教育部統一規定，教育局已於7月9日完成新北近4萬筆疫苗造冊名單並已報請中央審查，目前中央刻正辦理國中以上教職員審查核定作業。

教育局指出，針對施打站設置、配合醫療院所皆已完成協調作業，只要中央核定並配送疫苗，就立即通知各校並進行新北高中職以下學校教職員大規模接種作業，以守護新北所有師生健康。