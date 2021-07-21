來自高雄的國立花蓮高工教務主任汪冠宏（左1），除寫信給大企業，替學生爭取實習與工作機會外，也研發出一套虛擬實習工場系統，協助低成就學生學習。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

110年師鐸獎獲獎名單出爐，國立花蓮高工教務主任汪冠宏在學校服務28年，來自高雄的他，因見花蓮學生程度及家庭支持較西部弱勢，於是寫信給大企業，替學生爭取實習與工作機會，同時也研發出一套虛擬實習工場系統，協助低成就學生學習，翻轉偏鄉學生人生。

51歲的汪冠宏，1993年從國立台灣師範大學工教系畢業後，即被分發到花蓮高工服務迄今，期間發現有些學生對自己升學意願清楚，不過多數學生對未來一片茫然。2014年在實習處任職時，因緣際會取得中鋼公司主管的名片，因而寫信給對方，希望他們能提供實習與工作機會給花工的原住民學生。

汪冠宏說，當時政策為就業導向專班，花蓮大型企業少，加上當時獲得名片，因此嘗試寫信給中鋼公司，原先不抱任何希望，沒想到對方竟派員到學校接洽、簽約，接著開啟連續5年的合作。

他說，中鋼公司可能也有考量照顧弱勢，希望具原住民身份的員工佔一定比例，加上工廠若突遇機械與電機問題同時發生，同時擁有2種專業的人才較少，當時學校正進行機電整合相關課程，於是合作開設機電整合專班，專收具有一定證照的高三學生，從訓練、面試、實習到成為正式員工。

汪冠宏笑說，專班剛開辦時，許多人慕名而來，角逐僅有的10名額，自己也參與了每個過程，如今已有數10位學生成為中鋼員工，翻轉許多貧困孩子的命運。他提及有一年去探訪學生時，對方眼神中充滿自信與喜悅地告訴他，「我已經在高雄買房子了，還有錢寄回給花蓮的爸媽呢」，令他十分感動，難以忘懷。

汪冠宏也利用所學研發「氣壓虛擬實習工場」系統，幫助低成就學生學習，他說，教學時看到有些學生在課程上有學習障礙，加上他們在校時間短，想說開發一套在家也能透過電腦學習的系統，用有限的時間，協助學生達到最大的學習成效。

他說，師長努力付出與奉獻，犧牲假期與精力，替學生「加值」，今年師鐸獎的肯定，是團隊共同努力的結果。他也期勉在自己能在科技化時代不斷學習，在第一時間替學生帶來最新的知識。