受疫情影響，「110年新北義起幸福挑擔服飾設計徵選活動」收件延長至8月20日，入選名單公布日期延至9月8日，入選作品將有機會製作為成品，供今年義民祭典邀請之貴賓穿戴搭配。

新北市客家事務局局長林素琴表示，新冠肺炎疫情嚴重，各項防疫措施仍警戒中，為降低傳染機率，政府持續呼籲避免跨區移動、非必要不出門，而此次徵選以義民祭典挑擔文化為設計主題，活動獎品總價值高達10萬元，是非常適合防疫期間在家動手動腦發揮創意拿獎品的活動，利用現有商品如棒球帽、T恤、花布包等重新設計，以新時代創意呈現義民爺忠義精神，展現出兼具客家美學、實用性、前瞻性與時代性，男女皆可穿著搭配的挑擔服飾組，入選作品能獲得超商禮券1萬元的獎勵！

林素琴指出，義民信仰為臺灣客家獨有文化，義民爺祭更是新北客家鄉親年度重要的祭典盛事，尤其別具特色的奉飯習俗，是客家人對義民爺表達的追思，全臺各地廣為人知的「千人挑擔奉飯」活動，延續至今已與時俱進發展為具有文化創意的踩街遊行，沿途吸引眾人目光，讓民眾對於客家文化多了一層體驗與認識。因此，今年特別規劃徵選活動，期望能呈現新客家、新美學、新生活。