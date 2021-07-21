桃園1名鄭姓男子因提領鉅款不成反遭銀行凍結心生不滿，19日在律師陪同下前往銀行高調爭取提款權益，未料，經警方接獲報案並調查發現鄭男帳戶有詐騙贓款流入，警方19日在行員通報下，持拘票到現場將鄭男直接拘提到案。

桃園警分局指出，87年次鄭姓男子12日前往國泰世華銀行北桃園分行欲提款約160萬元的巨額現金，但因款項轉匯有異，引起行員注意並通報警方，員警到場詢問鄭款項來源，鄭男卻一下說賭博賺來，一下卻又說是代買精品的費用，說法不一，警方指出，雖該帳戶未通報為警示帳戶，但明顯有異狀。

銀行見狀隨即啟動聯防機制暫停該帳戶全部交易功能，鄭男悻然離去，且12日二度前往銀行欲提款仍遭銀行行員拒絕，警方指出，事後該帳戶於15日經受害人向警方報案遭詐騙，並發現贓款流入鄭男帳戶，確定鄭男遭凍結的帳戶為詐騙贓款帳戶，並通報為警示帳戶。

鄭男在不知情下19日三度前往銀行，甚至高調行動找了律師陪同要向銀行力爭160萬元的提款權利，員警立即前往現場了解，同時報請桃園地檢署檢察官指揮，經檢察官核發拘票後，並在員警向鄭男及律師說明情況後，現場依詐欺將鄭男拘提到案，並指出，全案依規定偵處後移請桃園地檢署偵辦。

警方表示，陪同律師僅是到場了解帳戶凍結狀況，對於鄭男詐騙情事並不知情，且律師得知鄭男是詐騙車手後，也表示相當訝異鄭男竟高調取款，此外，桃園警分局長邱紹洲20日特別前往銀行致贈阻詐騙的2位行員，強調本案能及時攔阻詐騙情事，端賴行員與警方緊密合作，才能共同守護民眾財產的安全。