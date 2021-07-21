詐騙集團今年5月間以電話向朱姓婦人佯稱她疑犯販毒等案，要求交出帳戶款項，並假冒檢察官傳給她偽造的傳票及調查證物清單，朱女信以為真交60萬元給詐團成員楊姓男子，事後察覺受騙而報案。沒想到，詐騙集團再打電話給朱女要再扒一次皮，佯稱要凍結她兒子帳戶，警循線逮捕楊男。台中地檢署依詐欺罪嫌將他起訴。

起訴書指出，24歲楊男在今年5月間加入詐騙集團，約定從中分的4％，他與詐團成員「七星」、「安那共」共3人組成「大富大貴群組」聯繫犯案，在同年5月26日上午8時許假冒警察，打電話給朱女，佯稱她疑涉詐騙健保費及販賣毒品及槍彈，必須將帳戶款項提領出來交給警專實習生，才能自保。

詐騙集團還假裝是檢察官，透過Line傳送偽造的傳票及調查證物清單給朱女，導致她信以為真，聽從指示到銀行領出60萬元，並約定時地，在當天下午1時30分將錢交給楊男。事後，朱女察覺有異，打電話到「165反詐騙諮詢專線」查詢才知受騙，報案處理。

豈料，詐騙集團食髓知味，下午3時30分在打電話給朱女，故技重施，還說要凍結她兒子的帳戶，朱女在警方的指示下，佯裝約好時地交錢，警方埋伏逮捕前來取款的楊男，楊男到案坦承2次向朱女收錢，他收取60萬元後，即交給綽號「小傑」男子，他分得2萬4000元的不法報酬。

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