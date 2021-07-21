【LIVE直播】中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會｜2021.07.21

新冠肺炎疫情趨緩，國內今日新增25例新冠肺炎確定病例，分別為16例本土及9例境外移入，確診個案中新增5例死亡。指揮官陳時中表示，境外移入個案中，有6人為犯罪集團偷渡來台者，被海巡攔截後檢出陽性。

今日新增的16例本土病例，有6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

圖為今日16例本土確診分布，全都在雙北、桃園。（中時新聞網製圖）

境外移入個案方面，今日新增9例，均為男性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自菲律賓(2例)、印尼(7例)入境，入境日介於6月24日至7月20日。陳時中表示，境外移入個案中，有6人為犯罪集團偷渡來台者，被海巡攔截後檢出陽性，所幸邊境人員很盡責。

圖為9例境外移入個案細節。（指揮中心提供）

確診個案中，今日新增5例死亡，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

圖為今日5名死亡個案狀況。（指揮中心提供）

這波本土疫情（5月11日至7月19日）共累計公布14231位確診個案，其中已有12382人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.0%。去年至今，國內累計115478例確診，分別為1250例境外移入，14175例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。

截至目前，國內共累計778例死亡病例，其中770例本土，個案居住縣市分布為新北市386例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

圖為5月1日起本土確診發病日、採檢日趨勢圖。（指揮中心提供）

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。