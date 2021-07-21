去年雖然也遭逢疫情，但嚴重程度未像今年，當天燒化30多匹火馬。（黃啓明提供／張毓翎台南傳真）

當天放火馬預計在下午3點至5點，全程由廟方進行，並控制戶外不超過10人規定，非工作人員請勿進入。（黃啓明提供／張毓翎台南傳真）

台南市「後壁崁頂放火馬」民俗文化傳承百年，去年更被登錄為無形文化資產，每逢主祀池王爺聖誕前一日舉行射火馬祭典，近年最多施放達50匹火馬，場面盛大壯觀，今年放火馬將於7月26日登場，因應疫情，崁頂勸善堂全程由庄廟執事人員進行，依照池王爺指示，簡單、隆重地施放5匹火馬，請民眾勿到現場觀看聚集。

每年農曆6月17日、池王爺聖誕前一日，後壁崁頂信眾遵守百年前池王爺的神示，以「放火馬」的方式，舉行與崁頂歷史、傳說有關的告慰冤魂儀式，不只體現池王爺的悲憫，百年民俗能夠傳承至今，也代表地方信眾對池王爺的承諾。

勸善堂主委黃啓明表示，一年一度的放火馬，過去總是吸引各界愛好文化、攝影的朋友前來，以往施放匹數，根據當年度信眾贊助情形，請師傅製作紙紮火馬，近年最高施放達50匹，其他年也有30、40匹左右，每年現場熱鬧滾滾，去年雖然也遭逢疫情，但嚴重程度未像今年，當天燒化30多匹火馬。

黃啓明說，今年5月中旬疫情警戒升3級時，心想「慘了！」放火馬要怎麼舉行，所幸疫情趨緩，中央一宣布開放微解封，當天經請示池王爺，祂指示施放5匹火馬；26日當天的放火馬預計在下午3點至5點，全程由廟方進行，並控制戶外不超過10人規定，管委會以防疫最高準則指揮管控會場，非工作人員請勿進入，避免群聚。