看來22日晚上即將登場的PLG首次新人選秀會，就看新北國王與高雄鋼鐵人表演了！先前鋼鐵人才跟夢想家達成現金換首輪選秀權交易，換來今年首輪3個選秀權(第2、第5與第8)，21日新北國王決定不遑多讓，也用明年首輪選秀權跟桃園領航猿換來今年第4順位選秀權，等同首輪也有3個選秀權(第3、第4與第7)。

如此一來，PLG新人選秀會首輪的順序，突然在要選的前一天依序變成：攻城獅、鋼鐵人、國王、國王、鋼鐵人、富邦勇士、國王與鋼鐵人，等同首輪當中有6個選秀權變成兩隊所有，畢竟鋼鐵人與國王都屬才剛宣告成立的新球隊，想在新人選秀會上多找一些新血補強，也算是理所當然的結果。

以下是PLG聯盟新聞稿內容，「P.LEAGUE+今日（07/21）公佈新北國王跟桃園領航猿進行選秀權交易，經新北國王與桃園領航猿雙方球團協調同意，新北國王將以2022年首輪選秀權向桃園領航猿交易2021 PLG選秀大會第一輪第4順位之選秀權。兩隊來函聯盟進行共同報備之程序，經聯盟審核確定此交易案成立，特發此新聞稿進行公告。」