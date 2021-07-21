和大集團旗下專事生產工具機的高鋒工業去年營收受疫情影響而下滑，每股虧損0.11元，今（21）日股東會決議不配發股利。高鋒董事長沈國榮表示，高鋒今年訂單雖好轉，卻為缺工、缺料及缺櫃所苦，上半年還是虧損，下半年可轉虧為盈，全年業績回升至20億元以上。

高鋒去年合併營收16.09億元，淨損歸屬母公司0.12億元，每股虧損0.11元。21日股東會承認去年營業報告書、決算表冊及虧損撥補表，並決議不配任何股利。

高鋒上半年合併營收8.84億元，年成長8.10％。沈國榮表示，高鋒去年因疫情影響而出現虧損，今年初以來，訂單持續轉好，卻出現缺工、缺料及缺櫃，加上新台幣匯率升值，致使上半年仍虧損。展望下半年，7、8月業績可維持5、6月每月2億元以上，目前在手訂單8億多元，9月之後訂單1億多元，希望拉高至2億元水準。

沈國榮指出，目前原物料上漲已有緩和跡象，缺工問題也慢慢獲得解決、新台幣兌美元匯率不至於再大幅升值，可能維持27.8～28元間，下半年及全年可轉虧為盈。