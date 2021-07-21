美(吉吉)-KY(8466)今日除息，每股配發3元現金股利，開盤參考價為54.3元，多頭挾著接單能見度高，今日股價開高後，一度衝至57.5元，成功完成填息。

美(吉吉)-KY說，目前外銷代工業務客戶下單力道強勁，推升整體訂單能見度增至5個月水準，旗下LVT、SPC石塑地磚產品調漲價格，又有新品石塑地磚上市，後市營運動能強勁。

美(吉吉)-KY深化美洲地區業務佈局，規畫於今年8月完成美國分公司(MJ Group US)、以及開始建置占地315坪倉儲中心，同步積極拓展美國前10大主要品牌、通路經銷商等大型代工接單契機。美(吉吉)-KY擬招募當地人才以滿足美國客戶前期產品研發專案、客製化產品開發、加上倉儲中心可滿足鄰近區域客戶一周內產品交期，相較一般交期約需三週以上的時間大幅縮短，可達就近出貨、快速補貨之效益，不僅持續深化美國既有OEM/ODM外銷代工業務合作，也可同步積極拓展美國前10大主要品牌、通路經銷商等大型代工接單契機。

美洲SPC石塑地磚市場應用成熟，美美(吉吉)-KY台南新廠第四季有望投入生產行列，將成為集團未來營運良好成長引擎。