台灣受新冠肺炎疫情影響，已經進入三級警戒長達兩個多月的時間，對此有許多人對於政府防疫措施感到相當不滿，首當其衝的就是在過去一年一直被認為是「最大功臣」的指揮官陳時中，前立委蔡正元就分享了一張圖片，狂酸過去把疫情的功勞算給陳時中，根本就是被騙了。

蔡正元貼出的圖片中，書店將敘述陳時中在這次疫情中心路歷程的書「戰疫」，以及另一本名為「你今天被騙了嗎」的書排在一起，看起來就是在諷刺過去陳時中的防疫表現就像是謊言一般。

對此，蔡正元表示，到底是誰這麼幽默？陳時中去年找人宣傳他防疫的豐功偉業，但3+11和諾富特飯店卻是陳時中搞出來的破口，讓台灣爆發全島社區感染，這本宣傳書就變得很諷刺，有家書店擺設這本宣傳書，卻把另外一本書「你今天被騙了嗎？」放在一旁，畫面格外諷刺。

蔡正元的貼文引發網友討論，紛紛在底下留言表示「故意的吧」、「造成破口要負責的人，現在還有這種臉賣這種書」、「這本書該下架了吧？簡直是笑話」、「無聊透頂的造神運動」、「自我感覺良好到這種程度，難怪怎麼罵都不下台」。