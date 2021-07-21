義大利辣妹輾壓台74線 杜卡迪重機狂飆300km

國道警貼出跑車在國1飆速239公里的超速罰單照，引發激烈討論，不少人認為國道速限停留在「石器時代」，早該調整。事實上，不只轎車馬力越來越大、極速越來越快，重型機車更是可輕鬆飆速，就有一名台中重機騎士，騎著「義大利野獸」杜卡迪重機，在速限80公里的台74線上，飆破時速300公里，「嚴重超速」，依法可罰24000元。

根據網路流傳一段1分27秒的行車記錄影片，一輛重機右轉上台74線匝道後，隨即開始飆速，時速表不停狂跳，時速從100公里飆破200，只花了10秒，不過這還不夠看，時速表上數字繼續攀升，最後從290變成一排直線，代表已經飆破300公里，超過預設值無法顯示。

據TVBS新聞網報導，知情車友表示，有玩車的人應該都知道這名飆車的騎士是誰，而他所騎的重機，是有義大利野獸之稱的杜卡迪Ducati Panigale V4S，不過這輛車並沒有掛車牌。

而台中第五分局交通分隊長陳彥丞則表示，影片中的重機騎士在速限80道路飆到300，屬於嚴重超速超過100公里，可處6千至2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛並吊扣車牌3個月，如果肇事可吊銷其駕照。