高姓Uber Eats外送員指稱，今年2至4月間參加高端疫苗試驗，但後來因外送員被排入打疫苗專案，原本19日要打莫德納，因擔心混打問題，他致電高端後得知打到的是安慰劑，但卻遭內湖高工接種站的櫃台人員質疑高端電話的真實性，拒絕安排施打，慘淪疫苗孤兒。北市副市長蔡炳坤21日表示，打疫苗是謹慎又要安全性，因此必須由高端給出具體證明。

外送員指出，他已向接種站現場人員說明自己打到的是安慰劑，但現場人員仍稱「混打有風險，無法承擔這個風險」，而他在場直接打給高端人員證明自己打到的是安慰劑，現場人員仍說「無法憑1通來路不明的電話放行」，讓他氣炸，認為還有更多像他一樣的疫苗孤兒。

蔡炳坤表示，高端疫苗第二期試驗要到10月份才解盲，但後來一些因素考量，提早個別解盲，現場人員仍須謹慎問「是否有證明？」要不然僅憑自稱致電給高端說打的是安慰劑，不曉得是個人說法，還是高端有什麼證明？畢竟接種疫苗要考慮安全性。

「萬一打了之後出了問題誰來承擔？」蔡炳坤強調，打疫苗要慎重，呼籲高端給明確的證明，若打到的是安慰劑，當然可來接種疫苗，但若打的是高端疫苗呢？另外受試者到底是同意繼續接種高端2劑疫苗，還是同意接種現在的公費疫苗，這也要釐清，維護大家健康很重要。

北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉則說，這2天的確也有2名駕駛接受高端疫苗試驗，打到的是安慰劑，但因第一時間無法提出具體證明，現場人員無法替駕駛接種，但20日傳出高端願提出證明，所以要在高端給出證明後確定能不能打。