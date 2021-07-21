大陸國台辦表示，截至7月15日，在大陸接種疫苗的台胞超過12.5萬人，接種劑次超21萬劑。

對於台胞希望赴大陸接種疫苗，國台辦發言人馬曉光此前曾表示，對很多台灣民眾表達希望能到大陸接種疫苗的需求和心願，大陸十分理解，願意盡最大努力提供幫助。

馬曉光說，搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和登機後），自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。