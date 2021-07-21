12.5萬台灣人已在大陸接種疫苗 劑次超過21萬劑 13:322021/07/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至7月15日，在大陸接種疫苗的台胞超過12.5萬人，接種劑次超21萬劑。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦表示，截至7月15日，在大陸接種疫苗的台胞超過12.5萬人，接種劑次超21萬劑。 對於台胞希望赴大陸接種疫苗，國台辦發言人馬曉光此前曾表示，對很多台灣民眾表達希望能到大陸接種疫苗的需求和心願，大陸十分理解，願意盡最大努力提供幫助。 馬曉光說，搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和登機後），自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。 白宮官員完整接種仍中鏢 未與拜登和高階幕僚接觸 大眾運輸從業人員等無疫苗接種 司機苦笑：只能自求多福 #大陸 #接種疫苗 #接種 #台胞 #馬曉光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 26人街頭亂鬥 罰252萬破新北紀錄 04:102021/07/21 社會新聞 菲律賓、烏克蘭奧運選手 全打科興疫苗 04:102021/07/21 產業財經 警轉發日外相「台灣沒要疫苗」影片不起訴 檢：與疫情無關非假訊息 13:182021/07/21 社會 因應預約打第3期疫苗人數多 嘉義縣將開118服務場次待命 12:022021/07/21 生活 防疫不漏接 服務無障礙！台中社會局協助身障者接種疫苗 11:102021/07/21 生活 復必泰大陸上市在即 復星醫藥AH股價創歷史新高 12:272021/07/21 財經 在台陸生不能打疫苗 江啟臣：根本問題是疫苗不夠 12:532021/07/21 政治 陶晶瑩圓女兒籃球夢飛美國 證實全家已打輝瑞疫苗 12:002021/07/21 娛樂 烟花撲台疫苗恐停打 盧秀燕：不會勉強接種 11:152021/07/21 生活 英接種率高疫情仍升溫 加國嚴守邊境、拚混打擋下Delta疫情 12:592021/07/21 生活 疫苗之亂中央、地方兩樣情 民代批：基層各行各業抱怨沒打到 13:042021/07/21 生活 兩岸熱門新聞 鄭州暴雨衝垮路基致列車車廂傾斜 司機急停救全車 - 兩岸 - 旺報 河南暴雨有多大？鄭州單日降雨量比德國科隆的3倍還多 - 兩岸 - 旺報 影》河南暴雨成災已釀12死 道路狂淹、水灌地鐵畫面曝光 - 兩岸 吳亦凡連鎖效應？陸中央網信辦實行7行動 含整治「飯圈」亂象 - 兩岸 - 旺報 河南暴雨為何如此兇猛？聽聽專家怎麼說 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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