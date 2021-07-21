新冠肺炎疫情趨緩之際，首個由台灣生技公司自行研發的抗生素在抑制新冠病毒試驗也傳出喜訊，經台大團隊發現，其抑制新冠病毒感染率有效性的表現幾乎可達100％的效果，下一步將針對英國變異株（Alpha）、印度變異株（Delta）進行有效性測試。

元樟生物科技股份有限公司（元樟生技）今日公布其所研發的新型抗生素YUAN-03，經委託台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛團隊進行新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）體外抗病毒試驗，證實YUAN-03可有效抑制新冠病毒感染率幾近100％。

元樟生技董事長蔡宜儒表示，YUAN-03是由本土藥用食用真菌萃取製成的新型抗生素，也是台灣自行研發的第一支抗生素。元樟生技公司成立3年以來，已陸續研發出數支新型抗生素。

YUAN-03曾今年4月中旬，經國衛院生技與藥物研究所進行人類流感冠狀病毒hCoV-OC43體外抗病毒試驗發現，其抑制病毒有效率幾達100％。今日元樟生技今再公布台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系張淑媛教授團隊實驗的成果。

張淑媛為國內第一位分離出新冠病毒株的學者專家，其所率領的團隊在此次台灣防疫過程中，負責許多檢測、研究的任務，是對新冠病毒最了解的研究團隊。張教授團隊以病毒溶斑減少試驗、收率減低試驗、酸性磷酸酶分析等方式進行此次體外抗病毒試驗。結果顯示，YUAN-03抑制50％病毒感染劑量濃度51.63微克／毫升，以濃度達75微克／毫升劑量進行測試，證實其抑制新冠病毒感染率有效性的表現幾乎可達100％的效果。

蔡宜儒表示，YUAN-03將持續進行抑制Alpha、Delta變種病毒有效性的測試；如果測試成功，將再進行動物試驗，並預計將與國外知名藥廠結盟，希望在今年底前能夠在新冠肺炎新藥研發上獲致具體進展，讓台灣和全球在有更有效的新藥積極治療下，對抗新冠肺炎變種病毒的侵襲，消除疫情的威脅。