颱風「烟花」逐漸逼近台灣，很有可能在台灣「綻放」，攤商預期心理擔心颱風後菜價飆漲提前囤貨，目前各地蔬菜拍賣價格也稍稍喊漲。(溪湖果菜市場提供／吳建輝彰化傳真)

颱風烟花逐漸逼近台灣，很有可能在台灣「綻放」，攤商預期心理擔心颱風後菜價飆漲提前囤貨，目前各地蔬菜拍賣價格也稍稍喊漲，有蔥農表示，原本每公斤46元，這兩天已經漲到62元，最高甚至來到百元，颱風沒進來價格低，進來怕菜爛，進不進來都剉咧等。

梅雨季節結束到本月上旬，蔬菜每公斤均價來到34元高點，上週開始下滑最低約26元左右，最近因颱風「烟花」直撲台灣，21日蔬菜每公斤均價也悄悄上漲到29元。

以21日溪湖果菜市場交易行情來說，青蔥每公斤交易最高價來到55.6元，高麗菜10天內從每公斤均價30元漲到45元，最高50元，更不用說賣到市場價格，目前市場交易的高麗菜都是高山高麗菜，若因颱風導致氣候不良無法運送到平地來，屆時高麗菜價格也可能再度站在高點，民眾恐怕只有百元高麗菜可買。

蔥農洪寶評表示，這兩天颱風預測路徑直衝宜蘭，以北農來講這兩天每公斤成交價格高點已經悄悄漲至百元，平均價格也有62元，以產地來講每分地大約能收４至５萬，去年梅雨穩定、且沒有疫情，產地價每分地高點大約能收個10來萬。

今年則因為受到疫情影響，都維持在4至5萬之間，上個月有梅雨小漲至7萬，青蔥價格要好只能靠颱風跟梅雨，但必須賭很大，蔥跟高麗菜不同沒辦法採下直送市場，還要清洗等繁瑣的手續。

洪寶評強調，颱風挾帶豪雨往宜蘭衝，首當其衝的一定是三星蔥，接下來往中部下，狂風暴雨就算沒有被泡爛，風勢也會把蔥吹得捲曲，外型不好看就賣得不好，等於全部被颱風「買走」，現在只能每天注意颱風走向，準備比拚來搶收，盡量減少損失。