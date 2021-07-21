台北京站威秀1名員工確診，台北市昨公布疫調足跡，個案除了在京站工作外，也曾去過大葉高島屋與新光三越。對此，三家百貨業者也緊急停業清消。對此，毒理學專家招名威表示，病毒就是這樣，總是出現在你最不在意的地方，提醒民眾微解封仍要做好防疫，別在外遊蕩、旅遊，因為你永遠不知道，上一秒在你身旁走過的人，從何而來。

招名威今在臉書發文表示，電影院微解封，各縣市不同調。台北市與其他縣市像在平行時空一樣，新北市的電影院繼續關閉，台北市則選擇重啟，本想說適度開放、搭配相關防疫指引應該可行，但電影院限制人數，他並不認為可以完全避免群聚。

招名威指出，就像這次的狀況，防疫措施訂了一堆指引，也控制人流，但結果染疫的源頭竟是售票員，雖然每個影廳的入場人數都限制在百人以下，並採取梅花座，但無奈病毒就是這樣，總是出現在你最不在意的地方。

招名威認為，電影院本就不適合列在微解封的場域內，畢竟它屬染疫高風險8級分（最高9分）的區域。再說人流管制，每個人的社交面積是2.25平方公尺，以台北某威秀iMAX廳的面積約237平方公尺來算，估計人流上限就是237除以2.25，一場電影不能超過105個座位可以坐人。

招名威建議，目前還是少去電影院，特別是家中有老人、小孩、孕婦和慢性病患者，大家要有個「病毒無所不在」的觀念，這次的電影院染疫只是個例子，微解封後許多公司開始打卡上班，捷運等交通運輸工具還是有危險在，大家仍要以之前的生活形式來自保。「點到點通勤外，不在外旅遊、購物和遊蕩，因為你永遠不知道，上一秒在你身旁走過的人，從何而來。」

招名威也提醒大家務必要落實防疫措施，如果稍微有疑慮，也可以進行自我檢測，提早發現，就能提早控制足跡。他認為台灣想解封還不是時候，國外一解封確診數就上升的例子，值得大家引以為鑑。