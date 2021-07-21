中油洩油汙染琉球、恆春海域一事，至今屆滿1個月，立委鍾佳濱21日召開線上公聽會與相關單位、協會對此總檢討，當中除有學者認為整起事件是「人為疏失」外，與會者一致認定中油非首次造成環境汙染，其設備、應變機制都要全盤改進。

「很明顯是人為疏失。」高科大海洋環境工程系副教授張國棟指出，中油雖然稱整起事件是因海象不佳所致，但洩油時油量表會有顯示，所以若管理人員能及時發現馬上通報，想必能把汙染降到最低，再者，中油的儀器設備部分老舊，相關單位曾多次告知要更新，但也不知道他們到底有沒有換，所以如果管理人員在工作上能更細心，這樣的事情是可以避免的。

台灣洩漏風險控制協會祕書長李雨燕也說，中油去年就曾發生過一樣的事，當時他們的洩油理由是颱風所致，其實不管是颱風或海象，都印證了「中油的設備已經無法抵抗極端氣候」。她強調，全世界沒有國家可以抵擋極端氣候的影響，所以在台灣也沒有自滿的空間，中油應要痛定思痛跟上國際腳步，提高風險管控的標準。

而海保署副署長宋欣真稱，該起事件就是中油無法將原點汙染控制好，導致洩油失控飄散至琉球、恆春海域，當中墾丁一帶還是生態敏感區，可能會對珊瑚礁生態造成破壞，幸及時與屏縣府、墾管處啟動清油汙作業，日前已清除完畢，而所有的行政費用約1200萬，將向中油求償。

然而，在清油汙過程中，墾管處長許亞儒提出疑點，他說，油汙當然是在海上處理掉最好，但為何當時透過衛星可看到的大面積海上油汙，在通報船過去清理時卻看不到，導致油汙最後還是飄至岸際。

對此，海保署稱，因為衛星傳達上有6至8小時的時間差，所以目前也正積極尋找更新的設備技術。漁業署漁政組科長陳慶儒也說，25日確實透過衛星影像發現海上有大面油汙，但船在海上真的不容易發現，不過當下還是有請漁業電台通知漁船繞道。

至於深受其害的琉球鄉、恆春鎮，則在會中向中油提出求償要求，琉球鄉公所祕書陳盈宏說，油汙的後續清潔與環境維護都是公所在做，中油應該要給補助，而公共財的損失，中油也要善盡責任；恆春鎮公所主任祕書洪國榮則稱，地方最在意的就是復育問題，希望中油對此能公開透明讓大家知道進度如何，此外對於漁民無法出港及捕魚的損失，應從寬認定。

對於各界檢討，中油發言人張瑞宗說，中油在洩油原點確實沒有控管好，對此致上十二萬分歉意，關於設備、應變資材會全盤檢討，而應變計畫也會在1個月內修正後向海保署說明，同時進行內部檢討並記取教訓跟進國際腳步，至於賠償方面，中油會全力配合。