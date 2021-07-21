今年台股走勢，一路從「萬四如意」上攻，7月15日收盤上漲188.44點，正式站上「萬八」大關後，位於高檔震盪一段時間，同期間帶動台股基金投資熱度升溫，其中12檔高人氣基金規模成長逾五成之譜。

根據投信投顧公會統計，今年以來至6月底，整體台股基金規模達3559.3億元，今年來增加812億元，成長率高達29.6％，其中今年以來規模超過10億元、來受益人數成長、規模成長率超過五成基金有12檔，今年以來績效表現皆逾三成，繳出亮眼成績單，更吸引投資人的高度青睞。

日盛投信台股基金團隊表示，台灣確診人數大降，疫情利空淡化，且時序進入第三季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，台股後勢不看淡。聯準會（Fed）主席鮑爾於國會的聽證會談話顯示，態度依舊寬鬆，政策調整將保持耐心，鴿聲續唱緩解市場緊縮擔憂，資金面充裕，支撐股市多頭行情。

投資布局方向，日盛投信台股基金團隊指出，隨著美歐經濟解封，帶來各項產品報復性消費，有利產業補庫存動能，並支撐台股企業獲利步入上修循環。疫苗接種比例提升將有助後續確診人數下滑，只要確診人數平穩不暴增，股市反應將淡化，預期第三季指數區間整理機會大，第四季電子股可望強勢回歸。

產業看好半導體供應鏈、5G基站／手機、NB／平板、航運貨櫃、紡織等類股基本面仍強勁，台股後市有機會維持向上的好表現。