光罩(2338)2021年6月營收近5.2億元，年增34.08%，再創歷年新高，但因業外虧損影響，自結單月每股淨損0.07元。展望下半年，公司本業營運持續看旺，但業外是否轉好為影響營運的變數。

光罩受惠產能供不應求、價格調漲，6月合併營收達5.19億元，連續3個月創單月營收新高，月增5.48%、年增34.08%；第二季營收14.92億元，季增約16.93%，亦創單季新高。展望下半年需求續強，全年營收預估也可再創新高。

光罩自結6月營收近5.2億元，淨損1400萬元，每股淨損0.07元。光罩6月單月轉虧，主要係公司投資宏碁(2353)及優你康(4150)，造成金融資產評價損失，侵蝕整體獲利。惟在4、5月持續獲利，整體第二季仍將獲利。公司先前公布自結4月獲利1.91億元，年增635.47%，EPS為0.93元。

展望下半年，法人認為，目前晶圓代工客戶需求續暢旺，公司稼動率維持滿載，且在漲價效益下，下半年營收有望再逐季創下新高，本業獲利也將較上半年成長，惟業外較具不確定性。

光罩今年本業持續穩定成長，公司近年發展90奈米、65奈米等較高階製程，並打入晶圓代工龍頭、美國、韓國大廠供應鏈，對業績貢獻持續加溫。去年12吋光罩業務佔營收比重約10%，今年有望提升至20~25%。

受惠晶圓代工廠大舉釋出成熟製程光罩訂單，光罩接單動能暢旺，目前訂單能見度已達年底，法人預期下半年營收將逐季走高，今年整體營運表現仍可望挑戰新高。