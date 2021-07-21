民進黨籍立委管碧玲日前質疑南投縣疫苗施打率低，縣長林明溱的態度是關鍵。林明溱20日反批管碧玲是民進黨養的狗，民進黨發言人謝佩芬今表示，立法委員關心全國疫苗施打率是天經地義，要求林明溱縣長立刻為不雅、辱罵的言語道歉。

謝佩芬說，管碧玲委員不僅關心南投縣、也關心其他縣市施打狀況，卻要遭到林明溱縣長以狗來辱罵。

謝佩芬指出，根據指揮中心公布的全國疫苗接種數據看到，截至7月19日，南投縣的疫苗覆蓋率19.2％是全國倒數三名、疫苗庫存量24.9％是各縣市剩餘最多的前三名。

她說，即便上週末南投縣疫苗施打率提升，但仍然是所有縣市中的後段班，奉勸林明溱縣長少一點個人政治操作，好好規劃如何讓南投縣民可以打到疫苗，不要只會政治算計，推諉卸責，請展現作為一個縣長該有的肩膀，這也才是南投縣民最想要看到縣長該有的樣子。

謝佩芬表示，林明溱縣長不要用對別人謾罵、政治口水，來逃避掩飾自己的責任與問題，況且，作為一個地方首長，用不當詞彙謾罵，只會凸顯自己格局低落，讓自己蒙羞。再次嚴正要求，林明溱縣長立刻向管碧玲委員道歉。