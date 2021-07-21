COVID-19疫苗第七類接種對象運輸業，目前僅北北基桃進行專案施打，台中市公車、計程車司機及捷運站務人員等，卻等無疫苗可打。台中市議員楊正中21日為民請命說，交通局自六月起每周發文給交通部，希主管機關同意納入接種，卻礙於疫苗不足衛福部已讀不回；楊正中質疑難道只能要司機自求多福？

楊正中指出，7月初他已建請市府優先開打大眾運輸從業人員疫苗，但事隔半個多月，仍有許多公車司機頻頻向他陳情，投訴疫苗依舊「等譕」！經查第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」，除以各該領域主管機關認定的必要工作人員外，仍需報請指揮中心同意。

楊正中說，儘管台中市政府交通局已完成列冊，並自6月25日起，每週發文向交通部爭取進行專案施打，但因礙於中央疫苗不足，交通部卻僅能「雙手投降」、表示疫苗仍待中央疫情指揮中心分配。不知要等到猴年馬月大眾運輸從業人員才能打到疫苗？很多司機無奈的說，根本就是要他們自求多福。

楊正中表示，因應疫情有趨緩情形，日前衛福部長陳時中也說下周將會逐步進行「緩坡式降級」，唯恐屆時大眾運輸系統將會面臨來自四面八方的旅客，為確保社會機能運作正常；希望中央政府肩負起責任，盡速同意台中市第七類疫苗專案讓這些人打到疫苗，保護自己也保護大眾安全。