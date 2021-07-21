BMX競速賽是自由車賽事的其中一項，以自由車賽事來說當中又細分為場地自由車、公路自由車、山地自由車、BMX自由車土坡競速和BMX自由車平地花式五個比賽項目。而BMX自由車土坡競速比賽則是在2008年北京奧運首次出現。

BMX比賽分為在泥地土坡賽道上的BMX競速賽和以技巧為主的花式BMX比賽。BMX是(Bicycle Motocross or bike motocross)的簡稱，而競速BMX與花式BMX有顯著不同。花式BMX通常使用U型車道，而競速BMX通常使用V型車道，僅為競速賽車在高速前進時需要保持穩定性。花式BMX的軸距更短以允許其負荷更快的轉彎速度。

BMX早就已成美國年度極限運動項目之一，終於在2008年加進奧運項目，花式賽部份也有相關規則，選手於公園賽場地，利用飛台、人字板等設施，在60秒內施展特技。評審依選手表演困難度、創新度、飛行高度與完成度給分，選手將有2次表演機會，第2次表演順序為第1次分數低至高，選手第首次通常較保守，第二次則使出拿手好戲追求高分