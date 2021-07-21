台、日桌球好手江宏傑、福原愛在月初正式宣布離婚，5年童話婚姻正式畫下句點，兩人也各自展開新生活，江宏傑已開工，福原愛則是將擔任東京奧運桌球賽事的解說員，她是否能如期復出備受矚目，但福原愛卻先被日媒看衰，建議她可以先登上搞笑節目。

儘管福原愛日前因婚變事件重挫形象，隨著她與江宏傑宣布離婚後，也傳出福原愛有新工作，將擔任東京奧運桌球賽事的球評，未料卻有日本網友不領情，揚言要抵制、拒看，日媒《Daily新潮》則指出，電視台不具名員工認為，儘管福原愛已離婚，但仍有不少觀眾對她反感，也因此，不看好福原愛會現身螢光幕。

該名工作人員指出，東京奧運屬於商業性質轉播，少不了贊助商，而廠商多少都會有擔心，該人士也坦言，要取代福原愛並不難，節目可以找其他名人或運動員解說。報導中還提到，如果福原愛真要回歸螢光幕，可朝綜藝節目方向發展，像她參加過的《夢幻對決我是運動王》或是特別節目《絕對不能笑》也很適合。

其實，福原愛在年初回到日本後，她就成立「omusubi」公司，但隨著福原愛3月爆婚變，接著被拍到與高帥男同遊，重傷福原愛形象，導致公司僅成立2個月就關閉，福原愛至今也沒有公開活動，不過隨著宣布離婚聲明後，福原愛放棄推特、臉書及IG，只選在微博發聲，也讓外界推測，福原愛之後將會把演藝重心轉往大陸。