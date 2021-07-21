北市衛生局公布案15547足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布案15570足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布案15537足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診足跡，案15537為18日確診，初判可能感染源為案15502，個案曾搭乘捷運從台北車站至西門站及公車667或670；確診個案15547，19日確診，初判可能感染源為家戶感染，曾到過濱江市場21-09攤位及東社市場外為饅頭店。

另外，確診個案15548，為19日確診，初判可能感染源為案15516，個案曾到過的士林超級煙具電子菸專賣及士林天母西路的台安藥局，20日已進行清消及通知人員自主健康管理。

確診個案15570 為20日確診，初判可能感染源尚待釐清，為東湖市場豬肉攤販，參加東湖市場專案採檢確診。

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