隱形眼鏡族群人氣匯聚，精華(1565)缺工問題將漸漸解開，盤中股價一度衝至漲停板415元，創16個月來的新高，金可-KY(8406)一度曾攻至254.5元，中場過後漲幅縮至2%左右，亨泰光(6747)今年營收有機會續創新高，股價漲幅也逼近2%左右。

台灣三級警戒有機會漸降，暑假期間臨時工也好找，精華缺工問題將能漸漸解開，今年首季大陸區營收占比更進一步增至23%，法人看好今年成長有機會在5成以上，台灣地區則將會受到疫情影響勉強持平，日、美市場皆有機會成長。

目前大陸市場新冠疫情已受控制，整體隱形眼鏡市場需求回升，金可積極新增產線，第3季預將在大陸丹陽廠新增4條產線，彩片產能可望由每月2,000萬片，增加至每月3,000萬片，營運動能將添柴火。

亨泰光為國內硬式隱形眼鏡以及角膜塑型鏡製造商，主要外銷中國以及在國內進行銷售，目前台灣疫情趨於緩和，第3季為兒童矯正視力的傳統旺季，亨泰光台灣區銷售動力可望重啟，在大陸地區，上海亨泰今年4月和昊海生科簽訂10年myOK角膜塑型片銷售合約，昊海今年最低訂單量為3萬片，現金已出貨約1.5萬，法人看好，亨泰光今年營收可望續創新高。