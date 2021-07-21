世界(5347)將於8月3日召開線上法人說明會，公司第二季營收如預期再創新高；因晶圓代工產能續吃緊，預料第三季營收再挑戰新高，全年營運亦將繼去年再創新高紀錄。

世界先進2021年6月營收35.75億元，年增24.53%，創歷年次高，帶動第二季營收101.56億元，單季營收首度突破百億元，季增逾一成且達公司預估的高標。

世界先進公司預期至今年底都能維持較高的產能利用率，法人預期公司到年底前都將維持滿載，第三季營收可望季增逾5%，持續改寫新高紀錄。

世界先進上季法說會表示，客戶對代工需求持續增加，以28元新台幣兌1美元推算，第二季營收約在98~102億元之間，因較佳的ASP及產品組合，毛利率39%~41%，營業利益率27.5%~29.5%，雙率均較前季成長。世界先進第二季營收創高，第二季獲利亦將續創新高。

全年來看，在產能滿載、漲價效應帶動，法人預估，世界先進今年營收估年增雙位數，且生產效率提升，獲利增幅更佳，全年獲利同步創新高，EPS上看5元。

因應需求，世界先進今年將在桃園的晶圓三廠擴充產能，預計8吋晶圓代工月產能將增加2.4萬片，其中8000片預計在今年下半年到位，其餘1.6萬片可望在明年第三季陸續開出；另外，公司收購友達L3B廠廠房及廠務設施，預計明年1月完成交割，最快2023年中開出產能，為中長期營運增添業績動能。

世界先進2021年6月營收約為35.75億元，僅次於3月的新高35.84億元，比5月增加4.87%，年增24.53%。第二季單季營收首度突破百億元，達101.55億元，季增約10.62%且再創新高。世界先進第二季營收達高標，今年1至6月合併營收約193.36億元，亦創同期新高，與去年同期相較增加20.32%。