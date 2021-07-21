高鋒(4510)今天舉行股東會，去年因虧損通過不配發股利。受到原物料上漲及匯率影響，第1季合併虧損0.37億元，每股稅後虧損0.35元，公司接單狀況好轉，陸續反映在5、6月營收上，下半年力拚全年轉虧為盈。

高鋒2020年營收13.9億元，稅後虧損0.34億元，每股虧損0.11元，較上年度每股虧損0.26元有所減少，營收受新冠肺炎疫情各國實施邊境管制與國外客戶的訂單洽接及交機往來受制影響銷售活動，但虧損減少則是受益於政府針對受疫情影響艱困產業補助收入。

因新冠肺炎持續影響，但仍期待各國施打疫苗普及疫情漸受控制，高鋒將加強訂單爭取，預估今年整體銷售台數約423台。目前在手訂單逾8億元，能見度到第4季初，5、6月營收都突破2億元，年增率連兩個月都超過3成，累計第2季合併營收5.82億元，為11季以來最佳，單季目標轉盈，全年希望重回獲利表現。