法國影音遊戲開發商育碧(Ubisoft)周二表示，隨著現有遊戲業務的擴展，預計本財季的淨訂購收入將上升。

Ubisoft為刺客教條(Assassin's Creed)系列遊戲的知名開發商，該公司預計在截至九月底的第二財季，淨訂購收入將為3.4億歐元(約4.00億美元)，將優於前一財季的3.26億歐元表現。

Ubisoft執行長Yves Guillemot表示，本財季公司將繼續投資於品牌和技術。

隨著疫情導致民眾居家時間延長，遊戲的訂購量增加。但是也由於新冠疫情的社交管制，讓遊戲產業的生產速度都放慢，而疫情導致電子元件的短缺，也讓遊戲控制器的製造受影響。

Ubisoft指出，希望透過在遊戲機、PC和行動裝置上的免費遊戲，將旗下遊戲推廣到更多的視聽大眾。

Ubisoft最新宣布，有三款遊戲已經在中國獲得批准，包括瑪利歐+瘋狂兔子：王國之戰，以及湯姆克蘭西：全境封鎖2。