美系外資針對愛普(6531)提出最新營運報告，看好愛普將受益於人工智慧(AI)項目更強勁前景加上更佳的營運槓桿，將愛普目標價由810元調升到900元、評等維持加碼，也預估其第二季、第三季每股獲利分別為5.9元、6.6元。

美系外資表示，預計會有更多虛擬貨幣及運算客戶擴大採用愛普晶圓堆疊晶圓(WoW)產品，有機會在2023年進入量產，且現階段愛普持續擴大在智慧型手機以及高階PC的合作客戶，預計愛普2021年、2022年AI部門營收將自目前預估的3.25億和6億元成長到4.5億元以及7億元。

美系外資也將愛普第二季每股獲利5.3元調升到5.9元、幅度為13%，季增長25.4%、年增長487.4%，且受惠於更好的晶圓堆疊晶圓(WoW)產品組合，單季毛利率也將成長到43.5%，也將愛普目標價由810元調升到900元、評等維持加碼。

展望愛普第三季，美系外資表示，在物聯網訂單能見度清楚加上AI BU的銷售貢獻，愛普基本面將持續穩固，預估愛普第三季營收將季增加9%、達17.8億元，每股獲利挑戰6.6元，季增加11.9%、年增加294.1%。

美系外資也談到，雖然加密貨幣價格一直在波動，但愛普在晶圓堆疊晶圓(WoW)領域持續多元布局，加上代工有台積電(2330)支持，有機會藉此拿到更多AI訂單，藉此增加營收貢獻。