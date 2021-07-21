模特兒出身的林真亦，外型亮麗、身材高挑，加上個性開朗活潑，讓她有「微笑女神」封號，最近因為本土疫情趨緩，部分場所「微解封」，林真亦也透露她已經開工了，但不忘提醒大家還是要防疫，而她也曬出一張絕美自拍，超火辣身材讓網友看了全暴動。

林真亦開心表示已開工，也希望能順利迎接正式解封日，「想必很多人的防疫意識已經開始慢慢疲勞，但還是要撐下去喔」，並提醒大家外出時口罩一定要記得，如果有護目鏡更好，畢竟變種病毒很可怕，最後也喊話「我們加油，台灣加油！所有的防疫人員都辛苦了」。

而她穿上細肩帶洋裝，胸前開大深V，讓她的傲人身材全都露，酥胸和深邃事業線一覽無遺，搭配她的招牌笑容，畫面相當養眼，網友看了也直呼「太胸狠啦，我給讚」、「好不科學的解封」、「想不到這麼有料」。

林真亦除了在戲劇和主持都有亮眼表現外，日前推出的《真心真亦 Sincerely Yuna 》 數位寫真，開賣就登2大通路平台第1名，500本限量公益桌曆更掀起「秒殺」的搶購熱潮，可見其相當有人氣。