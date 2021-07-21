7月19、20日高雄因大雷雨，造成鳳山區文華里一帶淹水災情，副市長林欽榮21日上午率水利局團隊視察鳳山區光復路、青年路、綠園道、熱帶園藝試驗所等淹水區，了解相關淹水原因、並指示相關改善工作。

水利局表示，鳳山區因整體地勢北高南低，北邊地勢高處之鳳山熱帶園藝試驗所、小貝湖遺址等水流往南溢淹至下游區域之建國路、文化路文華國小、青年路二段及鳳山區鳳山行政中心一帶，由於試驗所園區在日據時期存在至今，無相關開發行為的出流管制計畫。

試驗所因大面積集水後會往下游排放，後續將協調試驗所儘速完成出流管制相關措施。另水利局已要求澄清湖管理機構，於防汛期間排洪因應，預留40萬噸儲水量，提供作為滯洪空間。

林欽榮隨後到水情中心聽取防汛整備工作，除了針對鳳山區淹水災情指示儘速改善外，另外配合園道工程於青年路二段及文福街口布設2台1cms固定式抽水機已完成，應確保功能正常發揮，並持續協調試驗所儘速完成出流管制相關措施。

另外，鑑於未來烟花颱風可能帶來的影響，林欽榮指示高市15座滯洪池應提前排空因應、125部抽水機事先預布以應付豪大雨發生，並隨時監控水情為防汛作準備，以共同守護民眾生命財產安全。