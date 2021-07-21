董事長樂團主唱吳永吉（吉董）上週返回瑞芳老家施打AZ疫苗，他剛打完時沒什麼感覺，照常前往錄音室工作，不料10小時後開始發燒、四肢無力，他趕緊吃退燒藥緩解症狀，直到第40小時才退燒，他在臉書發問「第二劑可以改打別的嗎?」友人留言「阿中部長說，不能混打」，他接話「可是我想打高端」，表示自己支持國產疫苗，高端是他的第一志願。

對此，吉董所屬的經紀公司獨一無二表示，他第一劑打AZ有些發燒反應，加上近日疫苗混打的話題，他才在個人臉書上寫可以打別的嗎？但也只是問號，基本上他絕對遵守指揮中心專業指示，當然他一直很支持國產，高端疫苗若符合指揮中心認證，他樂觀其成。

疫情期間，董事長樂團所有表演活動都暫停，不過他們還是有透過網路完成新歌，為《國際橋牌社》第二秀打造主題曲〈同島一命〉。吉董有音樂製作案在進行，其他成員也有其他工作，雖然疫情讓他們損失不少，目前還是能維持生活，他們清楚防疫為重，能夠共體時艱。

董事長樂團7月成軍25周年，許多歌迷留言祝他們生日快樂，並期待他們舉辦演唱會，不過目前仍然是疫情三級警戒，他們遵守防疫規定，相約解封後再慶祝。