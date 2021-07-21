中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美的外型與火辣的身材，是不少男性心目中的性感女神，日前她的最新電子寫真「苡見鍾情」正式開賣，她也在IG分享養眼寫真照，其中一張上空泡溫泉的照片更是讓粉絲們陷入暴動。

巫苡萱拍了拍攝出最完美的照片，敬業地在40.1度水裡待上20-30分鐘，「依舊要維持很美的狀態，拍完只有頭暈胸悶要QQ(哭哭)。」她也在IG分享美照，只見她全裸泡在白色的溫泉水中，露出胸上大片白嫩肌膚，傲人上圍若隱若現，綁起的馬尾也濕透。

巫苡萱對著鏡頭甜笑，一雙會笑的電眼更是融化了大批網友的心，網友紛紛狂刷愛心，激動直呼，「這看了真的苡見鐘情了」、「下次可以泡清湯嗎？」、「想看站起來」、「這是全裸入鏡了！」、「苡萱好可愛，好美喔，可以一起泡湯嗎！」、「傳說中的出水芙蓉」。

也有網友質疑：「苡萱是跟誰泡？」對此，巫苡萱回應，這是大眾池，還有很多人在旁圍觀，她也不忘在貼文最後向粉絲喊話：「關於寫真這回事，再讓我洗版幾天吧！」預告粉絲接下來會有多張美照洗版。