羽球戴資穎等選手搭機前往日本。（中時資料照 王英豪攝）

我國參加東京奧運包機，為國爭光的選手搭經濟艙，隨行官員、教練卻坐商務艙，引發爭議，體育署長張少熙請辭，行政院長蘇貞昌為此三度道歉。不過，律師林智群用40字評論，直指關鍵在「體協（體育協會）」，網友也感嘆：只有等他們老死。

針對我國東京奧運包機事件，律師林智群在臉書發文：「體協就是鐵打的營盤，流水的兵，政黨來來去去，我安安穩穩。八風吹不動，穩坐紫金蓮。」。

林智群還打趣表示，2種情況下他可以原諒搭商務艙的官員，一個是「戴罪立功」，誰能奪牌回來就原諒他。另一個是「官員房間開箱」，「如果是住帳篷或膠囊旅館我就原諒他」。

不少網友也紛紛感慨回應：「只有等他們老死…」、「這水太深沒什麼人攪的動」、「體育界裡面所謂的黑暗都是一條龍的，從以前延續到現在，除非是自己的人，不然說實在的外面的人，說什麼都沒有用，連總統出來講也一樣沒有什麼屁用」、「體邪就是一群吸住死不放的貪婪水蛭，國家的血太豐富營養，一定要吸飽吸滿才行啊！」、「看看那些名單，熟悉的味道最對味」。